AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'de

08.08.2019 09:16

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, geçtiğimiz günlerde Huğlu Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrasında Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek yönetici ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samancı, Beyşehir'de Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli ve bazı mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya gelerek ilçeye dair istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA