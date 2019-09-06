AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Bozkurtoğlu'nu ziyaret etti

06.09.2019 09:52

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu ziyaret etti.

Etyemez, ilçeye yeni atanan Bozkurtoğlu'nu makamında ziyaret ederek, başarı diledi.

Ziyarette, Etyemez ve Bozkurtoğlu ilçedeki sorunlar ve yapılması gereken çalışmaları da görüştü.

Etyemez, Halkapınar için yapılması gerekenlerle ilgili elinde geleni yapacağını ifade etti.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren kaymakam Bozkurtoğlu ise Etyemez'e teşekkür etti.

Kaynak: AA