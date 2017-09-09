AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan Çumra'yı Ziyaret Etti

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Çumra ilçesini ziyaret etti



AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Milletvekili Erdoğan'ı İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar karşıladı.



İlçe Başkanı Yağcılar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Erdoğan, daha sonra Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonu'nda Çumra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Okul Güvenliği" toplantısına katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Toplantının ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Güvercinlik, Karkın, Küçükköy, Alemdar, Dedemoğlu, Abditolu, Üçhüyük ve Okçu mahallelerini ziyaret etti.



İlk olarak Güvercinlik Mahallesini ziyaret eden heyetten Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, referandum ve genel seçimlerde kendilerine en büyük desteği bu mahallenin verdiğini anımsattı.



Çumra'ya hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Başkan Oğuz, şunları kaydetti:



"Hakikaten boyumuzu aşan işlere girdik. İlçeye hizmet gelsin diye bütün araçlarımızı ve personelimizi gerek karayolları olsun gerekse başka kurumlar olsun hemen seferber ediyoruz. İlçeye gelen tüm hizmetlerde biz sonuna kadar varız. Alibeyhüyüğü, Kuzucu, İçeriçumra ve Gökhüyük karayolu tamamen yapıldı. Tabi Güvercinlik Mahallemize sadece bu değil, parkımız ve halı sahamız da yapıldı ayrıca düğün salonumuz yenilendi."



Milletvekili Erdoğan, mahalle ziyaretleri sırasında sınır ötesinde yaşananları vatandaşlarla paylaştı. Ayrıca vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü konusunda girişimlerde bulundu.