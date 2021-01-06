Ak Parti Konya Milletvekili Erdem, Yunak'ta yatırımları inceledi

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak ilçesinde toplam değeri yaklaşık 33 milyon olan kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Erdem, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ı ziyaret ederek, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yunak Merkez Yeni Mahalle'de önümüzdeki aylarda açılışı gerçekleştirilecek olan sağlık merkezini inceleyen Erdem, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Erdem, daha sonra yapımı devam eden Yunak Merkez Anaokulu ile öğretmenevi inşaat sahalarında inceleme yaptı. Erdem, ilçe merkezinde inşaatı devam eden TOKİ evleri ile hizmete yeni açılan Yunak Belediyesi GES sahasını da ziyaret etti.

Erdem, yaptığı açıklamada, ilçelerde, köylerde ve mahallelerde kamu yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Yunak'ta yatırımların arttığını görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Orhan Erdem, şöyle konuştu:

"Yerinde görme fırsatı bulduğumuz yatırımlar, ilçemizde merakla beklenen bir an önce tamamlanmasını istenilen yatırımlardı. Bitme aşamasında olan inşaat halindeki binaların yapımı hızla devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden kamu yatırımları halkımıza büyük katkı sunarak, onların daha kaliteli kamu hizmeti almalarına imkan sağlayacağı gibi bu sayede yaşam kalitelerini de arttıracaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında kamu yatırımlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bizler de ilçemizde bu hizmetlerin hangi aşamada olduğunu gözlemliyoruz. Ankara'da bizlerin yapması gerekenler varsa onları belirleyerek, çalışmaların daha da hız kazanması yönünde çalışma yürütüyoruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal