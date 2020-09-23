AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Yalıhüyük'ü ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

23.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:22

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Yalıhüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Yalıhüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Akyürek, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Kaymakam Yasin Şahin'i makamlarında ziyaret etti.

İlçe hakkında görüş alışverişinde bulunan Akyürek, Koçer ile Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Akyürek, ilçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığına da ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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