AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar'ı ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar'ı ziyaret etti

21.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:25
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar'ı ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret eden Sorgun, ikiliden ilçe hakkında bilgi aldı.

Bazı STK'ları ve GES Karapınar Elektrik Santrali'ni de ziyaret eden Sorgun, son olarak AK Parti ilçe teşkilatına uğradı.

Sorgun, burada yaptığı konuşmada Karapınar'ın tarım, hayvancılık ve enerji alanında değerli işlere imza attığını anlatarak, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yaptığı hizmetler ile ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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