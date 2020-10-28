AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'dan HDP'ye tepki

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yayımlanan ortak bildiriyi desteklemeyen HDP'ye tepki gösterdi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yayımlanan ortak bildiriyi desteklemeyen HDP'ye tepki gösterdi.

Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un beyanlarında ifade hürriyetine sığındığını belirtti.

Macron'un, eylemleri ve söylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı olumsuz etkileyebilecek çatışma ortamını tetiklediğini vurgulayan Ağralı, "Bu, terörle mücadeleyi gerekçe göstererek, aslında kendi beslemeleri örgütlerin tavırlarını bahane ederek, küstah açıklamalara yeltenerek, insanlık tarihinde örnekleri çok olan aciz ve hadsiz varlıkların işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un da "acizliğini ve kirli zihin dünyasını" ifşa ettiği ifade eden Ağralı, şöyle devam etti:

"TBMM'de temsil edilen siyasi parti temsilcileri, Macron'un İslam'a, onun aziz ve tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Hazreti Muhammed ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemlerini tel'in ve teşhir ederken HDP'nin Mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partilerin ortak bildirisine ve Hakk'tan yana tavır almasına destek vermemesi, ortak bildiriyi imzalamaması, her zaman olduğu gibi insani, vicdani, ahlaki her ortak söylemden ve eylemden geri durması HDP'nin asli yüzünün bir kere daha deşifre olmasının örneğidir."

Ağralı, HDP'nin Hazreti Muhammed'e karşı yapılan saygısızlık karşısında ki tutumu ve duruşunu milletin takdirine bıraktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı