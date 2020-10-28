AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'dan HDP'ye tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'dan HDP'ye tepki

28.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:34
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'dan HDP'ye tepki

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yayımlanan ortak bildiriyi desteklemeyen HDP'ye tepki gösterdi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yayımlanan ortak bildiriyi desteklemeyen HDP'ye tepki gösterdi.

Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un beyanlarında ifade hürriyetine sığındığını belirtti.

Macron'un, eylemleri ve söylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı olumsuz etkileyebilecek çatışma ortamını tetiklediğini vurgulayan Ağralı, "Bu, terörle mücadeleyi gerekçe göstererek, aslında kendi beslemeleri örgütlerin tavırlarını bahane ederek, küstah açıklamalara yeltenerek, insanlık tarihinde örnekleri çok olan aciz ve hadsiz varlıkların işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un da "acizliğini ve kirli zihin dünyasını" ifşa ettiği ifade eden Ağralı, şöyle devam etti:

"TBMM'de temsil edilen siyasi parti temsilcileri, Macron'un İslam'a, onun aziz ve tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Hazreti Muhammed ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemlerini tel'in ve teşhir ederken HDP'nin Mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partilerin ortak bildirisine ve Hakk'tan yana tavır almasına destek vermemesi, ortak bildiriyi imzalamaması, her zaman olduğu gibi insani, vicdani, ahlaki her ortak söylemden ve eylemden geri durması HDP'nin asli yüzünün bir kere daha deşifre olmasının örneğidir."

Ağralı, HDP'nin Hazreti Muhammed'e karşı yapılan saygısızlık karşısında ki tutumu ve duruşunu milletin takdirine bıraktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Miley Cyrus Şeyma Subaşı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Burak Yılmaz Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'dan HDP'ye tepki - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 17:04:25. #1.14#
title