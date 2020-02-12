AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı'ndan, Başkan Akkaya'ya ziyaret

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:38

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Doğan, Başkan Akkaya'ya çalışmalarında ve yaptığı hizmetlerde başarı temennisinde bulundu.



Yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Akkaya ise "Değerli İl Kadın Kolları Başkanımız ve heyeti, bizleri ziyaret ederek onore ettiler. Kendileri ile Akşehir'imizde yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.



AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan'ın Akşehir Belediyesi ziyaretine, AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Erkan, Konya İl Kadın Kolları ve Akşehir İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katılırken, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: AA