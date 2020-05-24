AK Parti Konya İl Başkanlığı video konferansla bayramlaştı
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AK Parti Konya İl Başkanlığı video konferansla bayramlaştı

AK Parti Konya İl Başkanlığı video konferansla bayramlaştı.

AK Parti Konya İl Başkanlığı video konferansla bayramlaştı
24.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:05

AK Parti Konya İl Başkanlığı video konferansla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da katıldı.

AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği teşkilat içi bayramlaşma programı korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, teşkilat mensuplarının Ramazan Bayramını kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da konuşmasında, bu bayramı hayatlarımızda çok az şahit olacağımız şekilde idrak ettiğimizi söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu bayramı herkesin evinde geçirdiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Ne yazık ki; yavrularımızın sevindirildiği, harçlıkların dağıtıldığı, büyüklerin ziyaret edildiği, el öpüldüğü, kucaklaşıldığı o bayramlardan birinde değiliz. Gönül isterdi ki; Ramazanı ve bayramı, Konya'nın manevi ikliminde o güzel geleneklerimiz içerisinde yaşasaydık. İsterdik ki, sokaklarda olsaydık; tarihi camilerin, türbelerin, meydanların arasında, Mevlana hazretlerinin, Sadrettin Konevi hazretlerinin dizinin dibinde, o manevi iklimi derinden hissetseydik. Selçuklu'dan Osmanlı'dan izler taşıyan bir atmosferde, gönül şehri Konyamızda bayramı idrak edememenin, sizlerle birlikte bu mübarek günleri yaşayamamanın hüznü içerisindeyiz. Tabi zorlu bir imtihandan geçiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Konya'ya ayrı bir önem verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu; "Aklımız da, kalbimiz de hep Konya'da. Bu nedenle Konya'ya hizmet etmek hem boynumuzun hem de kalbimizin borcudur. Konya'mızı dünyada marka şehir yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Korona virüs salgını nedeniyle bir süre ertelesek de çok yakında hemşerilerimize açıklayacağımız yeni projelerle Konya'mızı hep birlikte çok başka ufuklara taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızla, Bakanlarımızla, Valimizle, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tüm belediyelerimizle, teşkilatlarımızla el birliğiyle, omuz omuza Konyamızın ve tüm ilçelerimizin gelecek 50 yılını, 100 yılını planlıyoruz ve bu planları hayata bir bir geçiriyoruz, geçireceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha, tüm Konya'yı, 31 ilçemizi, beldelerimizi, köylerimizi selamlıyor; daha güzel, daha sağlıklı günlerde buluşmayı diliyorum. Sizlerin şahsında bir kez daha tüm Konya'nın mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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