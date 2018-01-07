AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı Gündemi Değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.



2018 yılının ilk haftasına Konya'da çok önemli ve faydalı programların düzenlediğini ifade eden Angı, "Geçtiğimiz hafta Salı günü hem ülke gündemini hem de 2017'yi değerlendirerek 2018 ile ilgili beklentileri ortaya koyduğumuz istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Perşembe günü de AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığının 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri' programının Konya ayağını gerçekleştirdik. Bu program kapsamında 15 yılda AK Parti iktidarlarının şehrimize kazandırdığı yatırımların değerlendirmelerini görme, aksaklıklar varsa ne olduğunu tespit etme, kısa ve uzun vadede şehrin geleceğine dair neler yapılması gerektiğini hem teşkilat kademesindeki arkadaşlarımızla hem de iş dünyasının temsilcileriyle değerlendirme fırsatı bulduk. Bu çalışma hem bize bugüne kadar yapılan çalışmaların etkinliğini görme, hem de bundan sonrası ile ilgili beklentilerin neler olduğunu tespit etme ve bize bir yol haritası belirlemede yardımcı olma adına son derece faydalı oldu. Bu çalışmalardan sonra eski Kalkınma Bakanımız, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile birlikte Konya'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz hem şehrin sanayisinin geldiği noktayı görme adına hem de sanayicilerimizin hükümetten taleplerini birinci elden dile getirme adına önemliydi" dedi.



"2017 rakamları yeni yılda ümitleri artırdı"



2017 yılında ekonomide yakalanan rakamlarının 2018 için umutları arttırdığını aktaran Angı, "Ülkelerin ekonomik olarak büyümesinde yöneticilerin alacağı tedbirlerinin yanında iş dünyasının geleceğe bakışı ve çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl ülke olarak yaşadığımız pek çok olumsuzluklara rağmen milletimizin ülkesine ve iktidarına güveninin bir sonucu olarak dünyada rekor bir büyüme gerçekleştirdik. Bu çerçevede ihracatta yakalamış olduğumuz seviye 2018 için bizi daha da umutlandırdı. Konya için de yeni bir ihracat rekorunun kırılmasını da önemsiyoruz. Şehrimiz ihracatını her geçen yıl daha da arttırıyor. Bunun yanında ihracat yapılan ürünlerdeki nitelik de yükseltiliyor. Daha çok teknoloji katılmış, yüksek katma değerli, nitelikli ürünler üretmek zorundayız. Ekonomik olarak şehirlerin rekabetine doğru gidilen bir dünyada, Konya gibi alt yapısını tamamlamış bir şehrin üretim kalemlerinde de kendini daha farklı bir noktaya taşıması gerekiyor. Bu noktada AR-GE çalışmaları büyük önem taşıyor. 2017 yılında Konya'da 16 yeni AR-GE merkezinin açılmasıyla birlikte şehrimizdeki AR-GE merkezi sayısı 20'ye ulaştı. Bunlar gelecek adına çok önemli gelişmeler" şeklinde konuştu.



"Yerli otomobil için Konyalı firmalara büyük görev düşüyor"



Konya'nın yerli otomobil üretimini alabilmesinde Konyalı firmaların otomobil üretimini yapacak 5'li konsorsiyumun içinde olmalarının önemine dikkat çeken Angı, "Konya'da sanayimiz yeni alanlara doğru açılım yapıyor. Bunların başında da enerji ve savunma sanayinde yapılan üretimler geliyor. Bu kapsamda yerli otomobilin Konya'da üretilebilmesi de ayrıca büyük önem taşıyor. Bunun için yerli firmalarımızın yerli otomobil üretimini gerçekleştirecek konsorsiyuma dahil olacak bir büyüklüğe ulaşmaları gerekiyor. Hükümetle birlikte yerelde sağlanacak bir takım teşviklerin yanında bu oluşumun içinde yer alacak Konyalı firmalar, Konya'nın yerli otomobil için tercih edilmesinde çok daha etkili olacaktır. Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu alanda sermeye birikimi ve tecrübesi bulunan firmaların bu hazırlığı yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Kamu tek başına bir istihdam alanı olarak görülmemeli"



Türkiye'nin yeni bir kamu yönetimi reformuna ihtiyacının olduğunu sözlerine ekleyen Angı, "Kamuoyunda bilinen adıyla taşeron uygulaması ortadan kaldırılarak artık belediyeler ve kamu kurumlarında daimi hale gelecek yeni bir çalışma uygulamasına geçiliyor. Konu ile ilgili uygulama yönetmelikte yayınlandı ve ilgili müracaat süreçleri başladı. Türkiye'nin yeni bir kamu yönetimi reformuna ihtiyacı var. Kamu tek başına bir istihdam alanı olarak görülmemesi gerekiyor. Özellikle gençlerimiz müteşebbis ruhuyla ülke ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalar yapmalılar. Esas istihdam alanının bu ülkenin özel sektörü olduğunun farkına varılması gerekmektedir. İlkokuldan itibaren gençlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız" diye konuştu. - KONYA