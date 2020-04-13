AK Parti Konya İl Başkanı Angı, video konferansla basın toplantısı düzenledi
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AK Parti Konya İl Başkanı Angı, video konferansla basın toplantısı düzenledi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tüm dünyada etkili olduğunu belirterek, "Türkiye önceden aldığı önlemlerle bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
AK Parti Konya İl Başkanı Angı, video konferansla basın toplantısı düzenledi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tüm dünyada etkili olduğunu belirterek, "Türkiye önceden aldığı önlemlerle bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir." dedi.

Angı, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Angı, "Tabii ki Türkiye önceden aldığı önlemlerle bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Geçtiğimiz bir aylık döneme baktığımız zaman bu yayılan virüs ülkemizi de etkilemiş oldu. Ülke olarak süratli bir şekilde hazırlıklarımızı yapmıştık." dedi.

Angı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir taraftan İçişleri Bakanımız güvenlik güçleriyle süreci yönettikleri gibi aynı zamanda terörle mücadele de kararlılıkla sürdürülüyor. Diğer taraftan diğer bakanlarımız süreci çok iyi yönetip kararlar alıyorlar. Geçmişte birçok çalışmalar mevzuata takılırken şu anda bir günde çözülebilir hale geliyor. Yerelde de valiliklerimizin başkanlığındaki kurullar, yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasındaki vefa sosyal destek grupları çok büyük bir hizmeti ortaya koyuyorlar. Bir dayanışma içerideyiz. Şu ana kadar Türkiye bu süreci iyi yönetme gayreti içerinde ve dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerdendir."

Konya olarak salgının başladığı ilk günden bu yana kentte çok büyük bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Angı, şunları kaydetti:

"Umreden gelen vatandaşlarımızın konakladığı illerden biri olmamız hasebiyle vaka sayısındaki artış ve sürecin devamındaki çalışmalarla sayı çok endişe verici değildir. Yine de şehir hayatını yavaşlatmak zorundayız. Olabildiğince hareketliliği azalttığımız ve sosyal mesafeyi koruyan, izolasyonu çok öncelikli tutan bir süreci yönetmemiz gerekiyor. Öte yandan cuma akşamı alınan sokağa çıkma yasağı da bunun bir parçasıydı ancak yaşanan hadiseler bizleri derinden üzdü. Halbuki panikleyecek bir durum yoktu, yapılan çalışmalarla bir sıkıntı çekmeden hafta sonu evinde olan vatandaşlarımıza hizmet edilecekti ve öyle de oldu. Alınan tedbirlerin amacı vatandaşlarımızın hayatına bir olumsuzluk getirmeden süreci atlamaktır."

Kaynak: AA

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