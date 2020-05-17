AK Parti Konya İl Başkanı Angı, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi
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AK Parti Konya İl Başkanı Angı, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla verilen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi
17.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:26

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla verilen mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Angı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibinin başarılı çalışmaları ve filyasyon yöntemi ile alınan tedbirler neticesinde tüm dünyayı kasıp kavuran salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Sürecin dikkatli şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Angı, şöyle devam etti:

"Dünya, Türkiye'nin salgına elde ettiği başarıları konuşur hale geldi. Sayın Sağlık Bakanımız salgının ülkemizde artık kontrol altına alındığının da müjdesini verdi. Cumhurbaşkanımız da normalleşme adımlarının aşama aşama atılacağını ifade ettiler. Ancak bu noktada kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını, kurallara harfiyen uymalarını ve evde kalmalarını istiyoruz. İnşallah içinde bulunduğumuz süreci atlattığımızda çok da güzel günler bizi bekliyor olacak."

Konya'nın Kovid-19 ile mücadeledeki başarısına değinen Angı, şunları aktardı:

"Gururla söyleyebilirim ki Konya ülkemizde salgın sürecini en iyi yöneten illerin başında geliyor. Bunda Konya Valimizin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İlçe Belediye Başkanlarımızın, Kaymakamlarımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Emniyet Teşkilatımızı, Vefa Destek Grubu Ekiplerimizin, Odalarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve uyarıları dikkate alan Konyalı hemşehrilerimizin büyük payı var. Gece gündüz demeden bu ülke insanının sağlığı için uykusuz kalan, çoluğunu çocuğunu göremeyen, her türlü riske karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımızı da gönülden alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Konya, tüm bu özverili, ekip ruhu ile gönülden çalışmalar neticesinde Kovid-19'a karşı verilen mücadelede Türkiye'ye örnek şehir oldu."

Türkiye'de son 18 yılda sağlık alanında yapılan yatırımların gerekliliğinin salgın ile mücadelede bir kez daha net biçimde anlaşıldığına dikkati çeken Angı, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde AK Parti iktidarları döneminde yapılan sağlık yatırımlarının önemini bir kez daha görmüş olduk. Daha dün Şehir Hastanelerine burun kıvırıp ne gerek var, ülkenin parasını boşa harcıyorsunuz diyenler, derme çatma sahra hastanesi yapmaya çalışıp kendilerini rezil ederek kapasitelerini bir kez daha göstermiş oldular. Dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye'nin başarısı her bir vatandaşımızı gururlandırması gerekirken bazılarını niye rahatsız ediyor, anlamak gerçekten güç. Tek yaptıkları konuşmak olan, ülkenin geleceği için yapılan yatırımları sırf Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye düşmanlık etmek için eleştirenler her ne kadar görmezden gelseler de AK Parti ile ülkemizin kaderi aynı doğrultuda kesişmiştir ve bu sayede Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yıllardır milletimizin gönlünde kendine yer bulmuştur. Onlar konuşmaya biz ise milletimiz için çalışmaya, değer üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Ekonomi İstikrar Kalkanı Programı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bütün bakanlıklarımızın attığı adımlar ve gerçekleştirilen uygulamalar ülkemizi büyütmek ve güçlü kılmak adına gösterilen gayretler takdire şayandır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Konya ile ilgili çalışmaları ve takipleri için başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta olmak üzere tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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