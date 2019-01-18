AK Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Konya ilçe belediye başkan adayları, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, burada yaptığı konuşmada, kökü mazide, gözü atide olan bir davanın mensupları olduklarını dile getirdi.

Milletiyle bütünleşmiş bir davanın fertleri olduklarına dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık eski Türkiye değil. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet eden kadrolar sayesinde yeni bir Türkiye var. Dini, dili, mezhebi, inancı ve yaşam tarzı ne olursa olsun kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan, kuşatan ve el uzatan, herkesin gönlüne girmeyi hedefleyen hizmet için koşan ve çalışan bir partiyiz. Kapımız gönlümüz herkese açık. Ayrımız gayrımız yok. Bu toprakların, Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 17 yılı geride bıraktık. Bu süreçte demokrasi, özgürlükler ve kalkınmada dev adımlar attık."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da millete hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Duble yollarla Konya'yı diğer ilçelere bağladıklarını anlatan Altay, "2011 itibarıyla hızlı trenle tanıştı Konya. Birçok önemli yatırım gerçekleşti. Son olarak Cumhurbaşkanımız 17 Aralık'ta Konya'ya geldiğinde şehrimize iki önemli müjde verdi. Hepimizin uzun yıllardır beklediği metro hafif raylı sistemin müjdesini verdi. İnşallah bu yıl içerisinde temeli atılacak ve Konyamız çok önemli bir hizmete daha kavuşacak." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise 31 Mart akşamı yeniden besmeleyi çekerek, "durmak yok, yola devam" diyeceklerini söyledi.

Belediyeceliğin AK Parti kadrolarının işi olduğunu, yerel yönetimlerdeki başarının inkar edilemediğini belirten Turan, "Kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oy alma hedefine hep beraber koşacağız. Burada 31 ilçeyi almak bizi mutlu etmez. Cumhur İttifakı'yla bambaşka denizlere yelken açıyoruz. O yüzden Büyükşehir ve 31 ilçede en çok oyu almak bize yakışır. Seçim akşamı, 'biz ne yaparsak yapalım, bugün milletin arkasında olduğu yürüyüşü durdurma imkanı olmadı' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Turan, seçimle yenilmediklerini görenlerin farklı bir süreç başlattığını, bunları dik duruşlarıyla ve milletin güveniyle bozduklarını aktardı.

"En istikrarlı parti CHP, hep aynı oy oranı"

CHP'nin seçimden seçime Konya'yı hatırladığını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Bu adamlar muhafazakar insanlara kan kusturdurdu. Mevlana anlayışına hep yan baktılar. Ama seçim geldi, cumhurbaşkanlığı adayı söz konusu oldu, 'ben her gün cuma kılıyorum' densizliğinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da bitti. İstanbul'a bakın, CHP bir aday çıkardı, adayın soyadı 'imam' diye. Sözüm ona muhafazakarlardan oy alacağını düşünecek kadar zayıf hale geldiler. Oysa ufak bir ilçenin başkanıydı. O ilçenin belediye başkanı eski yıllarda AK Partili'ydi. (İmamoğlu) AK Partinin yaptığı çalışmalarla bugüne gelmeyi başarabildi. Fakat daha ötesi adam, 'ben CHP'liyim demeye utanıyor. CHP bayrağı göstermiyor, rozet takmıyor. Çünkü biliyor, CHP'nin 90 yıllık milletin zihnindeki hatıralarını. O yüzden millet, yüzde 20'den fazla oy aldırmadı, aldırmayacak. En istikrarlı parti CHP, hep aynı oy oranı. İktidarlar değişse de aldığı oylar 20-23 oranında, daha yukarı olmayacak. Ankara'da 40 yıldan beri ülkücü olduğunu iddia eden birini aday yaptılar. İstanbul'a 'imam', Ankara'ya ülkücü... Nerede CHP'liler. Konya'da CHP'den 2 vekil vardı, biri Saadet Partisi'ne gitti diğeri de zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Tek bir CHP'li bulamayan bir ana muhalefet, hangi umutla vizyonla Türkiye'den oy isteyecek. Cumhur İttifakı olarak rakibimiz yok."

"Hiç kimse mız mız yapmasın"

Turan, CHP'nin hiçbir milli meselede yanlarında yer almadığını ifade ederek, "FETÖ'ye darbe vurduk, hep karşımızda durdular. Suriye'de askerimize destek olmalarını beklerken 'orada ne işiniz var' dediler. Kim ne derse desin son terörist yok olana kadar mücadelemiz sürecek. Hiç kimse mız mız yapmasın. Çalışın kazanın, millete gidin desteğini alın. Her partinin sandık başında temsilcisi var. Hiç kimse YSK'ya seçim sistemine laf atma densizliğinde bulunmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, konuşmasının ardından 31 ilçenin belediye başkan adaylarını kürsüye davet etti.

AK Parti, Konya Büyükşehir Belediyesine mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, merkez ilçelerden ise Meram'da Mustafa Kavuş, Karatay'da Hasan Kılca, Selçuklu'da mevcut belediye başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı aday gösterdi.

Diğer ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde açıklandı:

"Ahırlı İsa Akgül, Akşehir Salih Akkaya, Altınekin Muharrem Dere, Beyşehir Üzeyir Yaşar, Bozkır Sadettin Saygı, Cihanbeyli Mehmet Kale, Çeltik Ali Meşe, Çumra Halit Oflaz, Derbent Hüseyin Ayten, Derebucak Ahmet Kısa, Ereğli Adem Erdal, Güneysınır Ahmet Demir, Hadim Ahmet Hadimioğlu, Hüyük Mehmet Çiğdem, Ilgın Yaşçın Ertaş, Kadınhanı Mehmet Badem, Karapınar Mehmet Yaka, Kulu Murat Ünver, Sarayönü Nafiz Solak, Seydişehir Mehmet Tutal, Taşkent Osman Arı, Yalıhüyük Hasan Koçer, Yunak Abdullah Emre Demirhan."

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Akören İsmail Arslan, Doğanhisar İhsan Öztoklu, Emirgazi Nurişen Koçak, Halkapınar Mehmet Bakkal ve Tuzlukçu İsmail Budak Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile MHP İl Başkanı Murat Çiçek de törende selamlama konuşması yaptı.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA