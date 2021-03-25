Ak parti kongresi tamamlandı! Genel başkan Recep Tayyip Erdoğan kongrede konuştu!

Ak Parti kongresi dün yapıldı! Ak Parti'nin 7. olağan kongresinde pek çok karar alındı. Cumhurbaşkanı ve tekrar Ak Parti genel başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ve daha pek çok konuda çeşitli açıklamalar yaptı.

Ak Parti kongresi kar yağışı ve zorlu hava koşullarında rağmen dün, 24 Mart'ta konuştu. Koronavirüs ve pandeminin etkisinde yapılan kongrede pek çok karar alındı. Alınan kararları Recep Tayyip Erdoğan bizzat kalabalıklara aktardı.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen Ak Parti kongresinden çıkan kararlar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

AK PARTİ KONGRESİNDE KARARLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Kongre salonuna ulaşmak kar yağarken ve hava koşulları oldukça olumsuzken çok zorluydu. Ak Partinin 7. olağan kongresinde ise alınacak kararlar oldukça merak ediliyordu. Ak Parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sonrası alınan kararları ve düşüncelerini binlerce kişiden oluşan kalabalığa iletti.

Kongre sonucunda parti yönetiminden oluşan yeni MKYK üyeleri ise toplamda 75 kişiden oluşuyor. Bu kişiler farklı görevlerde yer alıyor ise de bu görevleri aktif olarak devam ediyor olacak. Ak Parti kongresi kalabalıktan dolayı bazı eleştiri oklarına sebep olsa da çıkan kararlar ve MKYK üyeleri oldukça merak edildi.

Ak Parti'nin bu olağan kongresindensonra da kabine değişikliği soruları oldukça dikkat çekmeye başladı.