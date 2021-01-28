AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan Tepecik'teki elektrik sorunuyla ilgili açıklama
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AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan Tepecik'teki elektrik sorunuyla ilgili açıklama

28.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:33
AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan Tepecik'teki elektrik sorunuyla ilgili açıklama

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, kaçak kullanım kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşandığı Tepecik semtinde abonelerin borçlarının yapılandırılacağını ifade etti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, kaçak kullanım kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşandığı Tepecik semtinde abonelerin borçlarının yapılandırılacağını ifade etti.

Başdaş, yaptığı açıklamada Tepecik semtinde kaçak elektrik kullanımı nedeniyle elektrik kesintilerine çözüm bulmak amacıyla AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte çalışma yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Milletvekili Bekle'nin TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ile görüştüğünü, çeşitli nedenlerle sayaç bağlatamayıp kaçak elektrik kullanan vatandaşlara yasal olarak elektrik bağlanması ve mevcut abonelerin borçlarının yapılandırılarak taksitlendirilmesinin sözünün alındığını ifade etti.

Görevli elektrik dağıtım şirketiyle iş birliği içinde kesintilere anında müdahale edildiğini ve enerjinin tekrar verilmesinin sağlandığını kaydeden Başdaş, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü kesintiden hemen sonra Milletvekilimiz Cemal Bekle ve il yöneticimiz Cenk Özen'le mahallemize geldik. Hemen bakanımız ve müdürlerimize ulaşarak kesilen elektrikleri açtırıp mağduriyetin önüne geçtik. Bölgede kaçak kullanımın önüne geçecek ve borçların yapılandırılarak taksitlere bölünmesi yoluyla kalıcı bir çözüm de ürettik. Vatandaşımız, zorlanmadan ve mağdur olmadan elektriğini kullanmaya devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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