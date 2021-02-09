AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan Batur'a eleştiri Açıklaması

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur'u eleştirerek ilçenin doğru yönetilmediğini savundu.

Mehmet Sait Başdaş, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Abdül Batur'un, "AK Parti hizmetlere engel oluyormuş" gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

İlçe Belediye Meclisindeki kararların yüzde 98'inin oy birliğiyle alındığını ancak Batur'un 2 yıldır kente çivi bile çakmadığını savunan Başdaş, "Batur, son dönemlerde beceriksizliğini sözde mağduriyet algısı oluşturarak işin içinden sıyrılacağını zannediyor. Yapılmayan hizmetlere sanki biz engel olmuşuz gibi demeçler veriyor. Yazık bu kadar ucuz siyaset yapmamalı." ifadelerini kullandı.

Kentteki altyapı eksikliğinin son dönemdeki kuvvetli yağışlarla bir kez daha ortaya çıktığını hatırlatan Başdaş, "Konak'ın acil bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Biz yağmur duası yaparken Kemeraltı esnafı, yağmur yağmasın diye dua ediyor. İlçe son 11 yılda 68 bin göç verdi. İnsanlar daha ferah yaşayacakları ilçelere kaçıyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiğli Tramvay'ı temel atma töreninde "Konak Belediyemiz kahvecilerimize yardım etmek istiyor fakat AK Parti grubu itiraz ediyor" şeklindeki açıklamasına da değinen Başdaş, söylemin doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kahvecilerle alakalı konu pazartesi günü mecliste görüşüldü. Sonrasında üç komisyona sevk edildi. Plan Bütçe ve Esnaf Komisyonundaki üyelerimiz oy birliğiyle bu yardımın yapılabileceğini onayladılar ama Hukuk Komisyonundaki üyelerin tamamı oy birliğiyle bunun şu anki şartlarda hukuka ve belediyelerin tabi olduğu kanunu aykırı olduğunu önümüzdeki meclislerde görüşülüp usulüne uygun şekle getirilip yapılabileceğini kararlaştırıp meclis gündemine almadılar. Sayın Batur resmi gündemde yayınlanmamasına rağmen meclisten 10 dakika önce apar topar konuyu komisyondan çıkarıp gündeme aldırdı."

Hukuka uygun olmadığı için "Çekincelerimiz var" diyerek çekimser oy kullandığını aktaran Başdaş, "Kendilerinin söylediği gibi ret oyu kullanmadık. Kimse kusura bakmasın, 60 ilden büyük bir ilçeyi bakkal dükkanı yönetir gibi yönetemezsin. Biz kahveci kardeşlerimize yardım edeceğiz, bunda bir sıkıntı yok ama usulüne uygun yapalım. Meclis üyelerimizi ve belediyemizi zan altında bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol