AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, Konak Belediyesinin toplu açılış törenini eleştirdi - Haberler
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AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, Konak Belediyesinin toplu açılış törenini eleştirdi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika
AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, Konak Belediyesinin toplu açılış törenini eleştirdi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konak'ta dün toplu açılışını yaptığı projelerin belediye bütçesi dışındaki kamu kurumlarının finansmanıyla ya da eski dönemlerde yapıldığını öne sürdü.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konak'ta dün toplu açılışını yaptığı projelerin belediye bütçesi dışındaki kamu kurumlarının finansmanıyla ya da eski dönemlerde yapıldığını öne sürdü.

Başdaş yaptığı açıklamada, Konak'ta dün yapılan toplu açılış törenini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende açılışı yapılan yatırımların, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya da önceki dönem belediye başkanları tarafından hayata geçirildiğini iddia eden Başdaş, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açtığı projeler, Abdul Batur tarafından kendisi tarafından yapılmış gibi lanse edilerek sunuldu. Projelerin içeriğini araştırmayan genel başkan ve 2,5 yıldır bir şey yapmayıp genel başkanını aldatan Abdul Batur'un yapmış olduğu hareket, yöneticilik ciddiyetinden çok uzaktır."

Açılışı yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Valilik ve Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV) Başkanı Burhan Özfatura tarafından hayata geçirildiğini, Roman Kültür Merkezinin bir önceki dönem belediye başkanı tarafından valilikten gelen destekle yapıldığını, Gültepe Spor Kompleksi ve Minikler Konağının da önceki belediye başkanı döneminde başlatıldığını aktaran Başdaş, şöyle devam etti:

"Yine önceki dönem belediye başkanı döneminde başlayan biri TCDD, diğeri Kahramanlar Otoparkı altında yer alan pazar da başlı başına bir skandal. Mevcut otoparkın alt katını pazaryerine dönüştürüp bunu genel başkana açtırmak nasıl bir vizyona sahip olduklarını ortaya koyuyor. Yenilikçi Öğrenme Merkezi valilik tarafından desteklenerek bir önceki dönem yapıldı. Konak Sosyal Destek Merkezi, Kızılay ile yapıldı. İkizevler ve Yemişçizade konağı ile Milli Kütüphane, Valilik destekli gerçekleştirilen projeler."

Başdaş, kamu kuruluşları destekli hayata geçirilen projelerin CHP tarafından yapılmış gibi lanse edilmesinin siyaseten etik olmadığını da aktardı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, Konak Belediyesinin toplu açılış törenini eleştirdi - Haberler
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