AK Parti Kocasinan Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazıl açıklamaya göre, toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanlarıyla dayanışma içinde Kayseri'nin her yerini ilmek ilmek dokumak için gayret ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizim birlik beraberliğimiz ve dayanışmamız hem gücümüz hem de bereketimiz. Bu birlikteliği zedelemeden daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Hava İkmal Millet Bahçesi ve havaalanı projelerine değinen Büyükkılıç, terminal katlı kavşağını 15 Temmuz'da Demokrasi ve Mili Birlik Günü'ne armağan şeklinde açacaklarını, Kayseri Kalesi'nin de 1 Eylül'de açılacağını kaydetti.

Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehme Özhaseki ise Büyükkılıç'ın kendisiyle görüşerek istifasını istediği şeklinde çıkan yalan haberlere cevap verdi.

Bu tür yalanlara artık gülüp geçtiklerini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Memduh Bey güya hastaymış ve istifasını sunmuş. Güler misiniz, ağlar mısınız. Biraz dürüst olun ve algı operasyonlarını bırakın. Memduh Bey ile 40 yıldan beri arkadaşız. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bir taraftan da sporcu kimliği var. İçinizde Ali Dağı'na haftada üç dört kez çıkan kaç kişi var? Sağlığı yerinde elhamdülillah. Güya bana 'ben hastayım, gideyim' demiş. Nasıl bir yalandır böyle, neden söylenir? Dedikodulara baktığımız yok aslında. Bu yalanlar aramızda espri konusu oluyor ve gülüp geçiyoruz ama tek üzüntümüz bir hemşehrimizin bu yalanlara inanması olur."

Kaynak: AA