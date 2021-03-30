AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Kandıra'da esnafı ziyaret etti
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AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Kandıra'da esnafı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Kandıra'da esnafı ziyaret etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kandıra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kandıra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret eden Çakır, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiren Çakır'a, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyarette Kandıra esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Çakır, esnafın taleplerini dinledi.

Ülkenin kalkınmasında, üretimin ve esnafın büyük öneme sahip olduğunu belirten Çakır, "Esnaf kardeşlerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Yaptığımız hizmetlerde, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurmak suretiyle yol haritamızı belirliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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