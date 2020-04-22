AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'ndan 23 Nisan mesajı TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Katırcıoğlu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularıyla kutladığını belirtti.

Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM'nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıdıklarını aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zira Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir.

100 yıl önce bağımsızlık için verilen zorlu mücadeleyi, bugün tüm insanlığı tehdit eden bir salgına karşı sağlık çalışanlarımızın omuzlarında kararlı şekilde sürdürüyoruz. Onlara teşekkürlerimizle, nice yüz yıllar diliyorum."

Kaynak: AA