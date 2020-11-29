AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:45
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu ailesiyle izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam ettiğini belirtti.

Milletvekili Yılmaz, "Çok şükür sağlığımız iyiye gidiyor. Rabb'imden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Azami derecede tedbirlere uyarak bu salgın hastalığı yenmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara hep beraber riayet edelim. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

İlgili Haberler

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık İrem Derici Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:48:36. #1.14#
title