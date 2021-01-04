AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'ndan restore edilen İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne ziyaret
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AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'ndan restore edilen İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne ziyaret

04.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:01
AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'ndan restore edilen İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne ziyaret

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Pertev Mehmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Pertev Mehmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda inşa edilen ve İzmit'in en önemli tarihi eserlerinden "Yenicuma" diye de bilinen İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl devam etti.

Ramazan Bayramı'nda yeniden ibadete açılması beklenen camiyi ziyaret eden Ellibeş, "Türkiye son 18 yılda, her alanda olduğu gibi tarihe, kültüre ve ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece ecdadımızın değil, coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık." diyen Ellibeş, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye genelinde sadece 460 eserin restorasyonu yapılmışken, son 18 yılda 5 bin 60 eser restore edilerek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunuldu. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine kayıtlı hiç değerimiz yokken bugün aynı listede 18 eser ile temsil ediliyoruz. Bu kategoride dünyada 178 ülke arasında ilk beşte yer alıyoruz. Sadece sınırlar içindeki eserlere değil, sınırlar dışındaki eserlere de aynı hassasiyet gösterildi. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eser restore edildi. İzmit'te de son 18 yılda yapılan restorasyon çalışmalarından en önemlilerinden biri İzmit Pertev Mehmet Paşa Camisinde yapılan çalışmadır. Üç yıldır devam eden bu çalışmalar sırasında taşıyıcı özelliğini kaybeden minare sökülerek, uygun teknik ve taşlarla yeniden inşa edildi. Mimar Sinan'ın bu eşsiz eseri aynı zamanda 300 yıl önce ilk yapıldığı hale nihayet bu restorasyon işlemi sonrası kavuşacak."

Ellibeş'e, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in yanı sıra il başkan yardımcıları İbrahim Gürsel, Ahmet Sönmez, Abdullah Binbay, yönetim kurulu üyesi Haluk Ercan, ilçe başkan yardımcısı İsmail Özdemir ile ilçe yöneticileri Selim Ordu, İsmail Solmaz, Halil Atay, Hasan Pancar ve Mustafa Tarcan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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