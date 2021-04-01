AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten kongre değerlendirmesi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Hedefimiz 2023. Zaten durmuyorduk, çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Biraz daha tabir yerindeyse gaza basacağız ve vitesi yükselteceğiz.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Hedefimiz 2023. Zaten durmuyorduk, çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Biraz daha tabir yerindeyse gaza basacağız ve vitesi yükselteceğiz." dedi.

Ellibeş, yaptığı açıklamada, il ve ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını, AK Parti anlayışına yakışan, birlik ve beraberlik içerisinde süreç geçirdiklerini söyledi.

Kocaeli'deki kongrelerin ardından heyecanla Ankara'daki il kongresini beklediklerini belirten Ellibeş, "Coşkulu, geniş katılımlı bir kongreydi. Türkiye'nin her köşesinden gelenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemedi." ifadesini kullandı.

Ellibeş, Kocaeli'nin büyük kongrede her zamanki yerini aldığını vurgulayarak, "Kocaeli, coşkulu desteğini bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına gösterdi. ve nihayetinde başarılı bir kongrenin ardından sahaya tekrar yayıldık. Hedefimiz 2023. Zaten durmuyorduk, çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Biraz daha tabir yerindeyse gaza basacağız ve vitesi yükselteceğiz. 2023 seçimlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği vereceğimize inancımız tam." diye konuştu.

AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu ama hükümeti ve partilerini yıpratmak için her şeyi mubah sayan anlayışın memleketi yalana boğduğunu dile getiren Ellibeş, şunları kaydetti:

"Kongrede İlyas bey gibi bazı milletvekillerimiz ve delegelerimiz yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca, ertesi gün kongreye katılmamak üzere ayrıldılar ve evlerinde karantinaya geçtiler. Ama maalesef ana muhalefet bir milletvekilimiz, tam tersi bir iddiayla isim isim yazarak 'Virüslü vaziyette kongreye katıldılar.' diye açıklamalarda bulundu. Yalan ve iftira atıyorlar. Bu iddiaların aslı astarı yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay