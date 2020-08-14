AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten esnaf ziyareti
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten esnaf ziyareti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, altyapı çalışmalarının devam ettiği Alemdar Caddesindeki esnafı ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten esnaf ziyareti
14.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:59

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, altyapı çalışmalarının devam ettiği Alemdar Caddesindeki esnafı ziyaret etti.

Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştirilen Alemdar Caddesinde ziyaretlerde bulunarak, esnafın çalışmalar hakkındaki görüşlerini dinledi.

İl Başkan yardımcıları Alper Doğan, İbrahim Gürsel, İbrahim Elgin, Ahmet Sönmez ve Haluk Ercan'ın da eşlik ettiği ziyarette Ellibeş, esnafa baklava ikramında bulundu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11 gündür bölgede altyapı çalışmasını sürdürdüğünü hatırlattı.

Eski bir belediye başkanı olarak bölgede yürütülen çalışmaların zorluğunu çok iyi bildiğini dile getiren Ellibeş, "İzmit gibi gündüz gezen nüfusunun çok yoğun olduğu bir ilçemizde, hayat devam ederken çift vardiya çalışma yapılıyor. Açık kalp ameliyatı gibi bir durum söz konusu." dedi.

Ellibeş, çevrede alınan önlemler ve çalışmanın hızının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Bölge esnafımız da bu konuda teşekkürlerini iletiyor. Toplam bin 150 metrelik altyapı çalışması var. Yolun tamamı 280 metreden oluşuyor. Yağmur, kanalizasyon ve temiz su hatları çekiliyor. Şu an 180 metrelik bölümde bunlar bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere, görevli bütün personelin özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Ellibeş, şunları kaydetti:

"Onların özverisi sayesinde 60 günlük normal çalışma programı, 45 güne çekildi. Bu süre içinde tamamlamak çok büyük bir iş olur. Açıkçası buradaki görüntüyü görünce bunun başarılacağına inanıyorum. Sadece altyapı değil, bittikten sonra üstyapı da yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, özellikle bu pandemi döneminde Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde yaptığı bu çalışmalarla İzmit'in geleceği hususunda önemli aşamaları tamamladı. Tebrik ediyorum."

Ellibeş, esnaf ziyaretinin ardından İSU çalışanlarına da baklava ikram etti.

Kaynak: AA

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