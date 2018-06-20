AK Parti Klibi Büyük İlgi Gördü

Bir grup genç tarafından oluşturulan Özgür Sivil İttifak Hareketi'nin hazırladığı AK Parti klibi, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

"24 Haziran seçimlerinde lider Türkiye için kendi partinle, AK Partiyle İttifak'a hazır mısın?" sloganıyla yola çıkan Özgür Sivil İttifak Hareketi, sosyal medya takipçilerini kliple, 24 Haziran gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'yi desteklemeye davet etti.

Özgür Sivil İttifak Hareketi'nin hazırladığı, Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti geçmişini özetleyen ve yeni dönemi lider Türkiye temasıyla işleyen klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.