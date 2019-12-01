AK Parti Kızılcahamam Olağan Kongre delege seçimi yapıldı
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AK Parti Kızılcahamam Olağan Kongre delege seçimi yapıldı

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongre delege seçimi yapıldı.

01.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:58
AK Parti Kızılcahamam Olağan Kongre delege seçimi yapıldı

İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongre delege seçimi yapıldı.

İlçe Başkanlığında, 7 bin 444 seçmen üyesi, 401 delege seçimini yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da seçime ailesiyle katılarak oyunu kullandı.

Acar, birlik ve beraberlik içerisinde ilçe teşkilatında delege seçimlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Partimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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