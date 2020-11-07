AK Parti Kızılcahamam 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Kızılcahamam 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut Ahmet Barun güven tazeledi.

AK Parti Kızılcahamam 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut Ahmet Barun güven tazeledi.

Kongre, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adem Özbekler Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yeniden ilçe başkanlığına seçilen Ahmet Barun, AK Parti'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade ederek, "Partimiz 19 yıllık iktidarında, her türlü muhtıra ve darbe girişimleri karşısında, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dik duruş sergilemiş ve demokrasi dışı girişimleri milletimizle birlikte bertaraf etmiştir. Artık hem sahada hem de masada oyuncu değil, oyun kuran ve sonuçlandıran güçlü bir Türkiye var. İşte biz de burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil ederek devraldığımız bu bayrağı daha ileri taşımak arzusu ile hep birlikte bu yola çıkıyoruz." dedi.

Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Ankara Koordinatörü Ayşe Keşir, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcı Ömer Faruk İslam, AK Parti Ankara milletvekillerinden Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğen, Zeynep Yıldız, ilçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, MHP, CHP, Saadet ve İyi Parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, partililer ve Kızılcahamamlı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan