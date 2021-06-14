AK Parti Kırşehir Teşkilatı kan bağışında bulundu
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AK Parti Kırşehir Teşkilatı kan bağışında bulundu

AK Parti Kırşehir Teşkilatı kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve teşkilat üyeleri, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve teşkilat üyeleri, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti yönetici ve üyeleri, kan bağışında bulundu.

Meydandaki Türk Kızılay tırındaki kan bağışına 150 partili katıldı.

İl Başkanı Ünsal, gazetecilere, "İyilik kanımızda" sloganı ile kan bağışı kampanyasına katıldıklarını söyledi.

İl ve Merkez İlçe Başkanlığı olarak kampanyaya destek verdiklerini belirten Ünsal, "Toplumsal duyarlılık için aşı olunması kadar kan bağış kampanyasına da destek verilmesini önemsiyoruz. Düzenli bağışların kan ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Teşkilatı kan bağışında bulundu
AK Parti Kırşehir Teşkilatı kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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