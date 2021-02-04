AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer'den kongre açıklaması

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, yarın yapılacak olan 6. olağan kongreden güçlenerek çıkacaklarını söyledi.

Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Düğer, kongrede kendisinin başkanlığındaki tek listeyle seçime gidileceğini ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her zaman umudun, güvenin ve istikrarın partisi olduğunu vurgulayan Düğer, "Ben de bu kutlu davada 2 dönemdir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yerine getirmekteyim. Partimizde her 3 yılda kongre süreci, heyecanı yaşanmaktadır. Bu kongre sürecimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam'ın taktirleri ile Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi tekrardan tarafıma tevdi edilmiştir." dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kongreden güçlenerek çıkacaklarını aktaran Düğer, "Kongreler teşkilatlarımızda yenilenme ve tazelenme süreçleridir. Pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyarak, büyük bir heyecan, coşku ve katılımla kongremizi gerçekleştireceğiz. Heyecanımıza ortak olmak isteyen tüm Kırşehirli hemşerilerimizi kongremize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner