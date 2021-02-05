AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

05.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:03
AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, yeniden bu göreve seçildi.

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, yeniden bu göreve seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Düğer'in tek aday olarak girdiği kongreye, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Yardımcısı Ayşegül Eren Özdemir, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede konuşan Özdemir, coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde Kırşehir'de hizmet eden tüm teşkilat üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Bayram havasında bir coşkuyla kongreyi yaptıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye'deki tüm üyelerimizle 19 yıldır çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün güçlenen, başarıdan başarıya koşan partimizde kadınların katkısı ve emeği çok. Partimizde kadınlarımızın siyasi başarısı da artmaktadır. 2002 yılında 13 kadın vekilimiz varken şu anda 54 vekilimiz bulunuyor. Kadınlarımızın emekleri ve özverili çalışmalarıyla daha büyük başarılara ulaşacağız. Her kongre bizim için yeni bir başlangıç, güçlenerek yola devam ettiğimiz bir dönemdir. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde vatanımız, milletimiz ve ülkemiz, geleceğimiz için hep birlikte çalışamaya devam edeceğiz."

İl Başkanı Ünsal da engeller karşısında yılmadan her zaman daha ileriyi hedefleyerek çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti'de inanç, umut ve imkanın her zaman olduğuna işaret eden Ünsal, "Kırşehir için, Türkiye için inandığımız yolda yürüyeceğiz. Olağan kongremizi hayırlara vesile olsun, Meryem Düğer başkanımıza başarılar dilerim. AK Parti'mizin 2023 hedeflerine ulaşmak için milletin umudu olarak hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Meryem Düğer ise 3. dönem Kadın Kolları İl Başkanlığı yaptığını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde kadınların azim ve gayreti ile Kırşehir'in gelişmesi ve AK Parti'nin başarıları için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kongrede mevcut başkan Düğer, güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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