AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından "28 Şubat"ı anlatan video klip
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından "28 Şubat"ı anlatan video klip

28.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:25

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbe süreciyle ilgili video klip hazırladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbe süreciyle ilgili video klip hazırladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı yönetim kurulu üyelerinin 28 Şubat sürecinde yaşananları anlattığı klipte, o döneme ilişkin kesitler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından bölümlere de yer verilen videoda, başörtülü kadınlara yapılan müdahale ve zorluklar da gösterildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak bilinen sürecin unutulmayacağını aktardı.

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasını getiren sürecin herkesi etkilediğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Bin yıl süreceği iddia edilen bu dönem, insanların zihinlerinden silinmeyecektir. 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçti ancak toplumun üzerindeki siyasi ve hukuki açıdan etkileri, milletimizin zihninde halen tazeliğini korumaktadır. 28 Şubat süreci, demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Geçmişten bugüne darbeler karşısında dik duran milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından '28 Şubat'ı anlatan video klip
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından '28 Şubat'ı anlatan video klip
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından '28 Şubat'ı anlatan video klip
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından '28 Şubat'ı anlatan video klip

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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