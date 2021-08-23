AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara aşure ikramı
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara aşure ikramı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, partinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaş katıldı. Muharrem ayı ile birlikte aşurenin insanların bir araya getiren en önemli değerlerden biri olduğunu kaydeden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Aşure ikramı ile insanlarımız kendilerini bir arada tutan kardeşliğe daha çok sahip çıkıyor. Bu mübarek ayda Aşure ile insanımız daha da pekişerek yakınlaşıyor" dedi.

Ünsal, öğlen saatlerinde başladıkları programda bin kişiden fazlasına Aşure ikram ettiklerini de sözlerine ekledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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