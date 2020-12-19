AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi

19.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:05
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 adayla birlikte görüşmeye giden Ünsal, Kırşehir tarihinde kadın il başkanı olarak bir ilke imza attı. 30 aday arasında yer almayan fakat STK görüşmelerinde koordinatörler tarafından tespit edilen Ünsal, Kırşehir Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürütüyordu. 2014-2019 yılları arasında AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de meclis üyeliğini yapmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 23:06:28. #1.14#
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