AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 4 bin kişiye iftar yemeği dağıttı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 mahallede 4 bin kişiye iftar yemeği dağıttıklarını bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 mahallede 4 bin kişiye iftar yemeği dağıttıklarını bildirdi.

Ünsal yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznü ve bayrama kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını anımsattı.

Bu mübarek günlerde vatandaşların sofrasında ve dualarında olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Ünsal, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı olarak 14 mahalleyi kapsayan bir iftariyelik dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Salgın kurallarına uygun biçimde iftar paketleri hazırladıklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"4 bin vatandaşımıza iftar yemeği dağıtarak, onların iftar sofralarına konuk olduk. Birlik ve beraberliğin pekiştiği yardımlaşma duygusunun daha da anlam kazandığı manevi zenginliğin arttığı bu günlerde, 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' şiarıyla hareket ediyoruz. AK Parti olarak da her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda aynı iftar ve sahur sofralarında, camilerimizde aynı saflarda buluşuruz. Hep birlikte ramazan sevincini coşkuyla yaşar, sevdiklerimizle bayramımızı bayram gibi kutlarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner