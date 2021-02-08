AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, tedavi gören gaziyi ziyaret etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ahi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazi Hidayet Ülger'i ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ahi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazi Hidayet Ülger'i ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Irak'ın kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu yaralanan Ülger'i hastanede ziyaret ederek, moral verdi.

Ünsal, şarapnel parçalarıyla yaralanan Ülger'in ameliyatını gerçekleştiren hekimlere de teşekkür etti.

Ünsal, "Başarılı ameliyat geçiren gazimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Gazilerimiz ve ailelerinin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız