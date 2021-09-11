AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensupları ile buluştu - Haberler
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensupları ile buluştu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, basın mensupları ile buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentin gelişimiyle ilgili önerilerini dinledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentin gelişimiyle ilgili önerilerini dinledi.

Bir restoranda gazetecilerle buluşan Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahilik Haftası kutlamalarına katılmasını beklediklerini söyledi.

Program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklara iletilecek Kırşehir'in taleplerini dinlemek için bu toplantıyı düzenlediklerini vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardan sonra tekrar buraya gelecek olması hepimizi çok mutlu edecek. Ben inanıyorum geleceğine. Kırşehir'den tüm halkımıza güzel müjdeler vereceğine inanıyoruz. Kırşehir'in nabzını tutan basın mensubu arkadaşlarımızın önerileri bizim için çok önemli. O vesileyle bir araya gelmeyi istedik. Amacımız, Kırşehir ve basın mensuplarımız için neler yapabiliriz., bunları konuşmak."

Kırşehir için taş üstüne taş koyan, güzel projeler üreten herkesin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ünsal, bakanlıklar düzeyinde her zaman girişimleri sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıya katılan basın mensupları da hükümet konağı alanına yapılan inşaat, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme çalışmaları, Aşıkpaşa Tabiat Parkı, eçvre yolu, jeotermal potansiyelin değerlendirilmesi, hastanelerdeki hekim eksikliği gibi konularda önerileri dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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