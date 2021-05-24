AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan açıklama Açıklaması
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan açıklama Açıklaması

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde bazı personelin sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde bazı personelin sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun seçimlerde kimseyi işten çıkarmayacağını taahhüt etmesine rağmen insanların ekmeğiyle oynadığını, mahkeme kararını yerine getirmediğini ileri sürdü.

Ekicioğlu'nun işten çıkarılan sözleşmeli personelin durumunun mali yıl ile sınırlı olduğunu açıkladığını aktaran Ünsal, "Öncelikle mali yılın ne olduğunu size anlatmak isterim. Bütçenin yapılıp yürürlüğe girmesinden başlayarak uygulandığı bir yıllık süreyi, yani 1 Ocak'tan başlayıp 31 Aralık tarihinde sona eren 12 aylık dönemi ifade eder. Ama nedense (Kırşehir Belediye Başkanı) Sayın Ekicioğlu, programcı olarak çalışan sözleşmeli personellerin sözleşmesini 3 Mayıs 2021'de topluca feshediyor. Sizin mali yılınız 3 Mayıs 2021 tarihi midir?" ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu yönetiminin 43 sözleşmeli personelin bütçesini Kırşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul ettiğini belirten Ünsal, "Ama nedense meclis kararına rağmen 25 gün sonra 28 kişinin sözleşmesini fesheden de sizsiniz. Buradan Sayın Ekicioğlu'na sesleniyorum. İnşallah insanların ekmeğiyle oynama yanlışından dönersiniz. Ekmeğini alın teriyle kazanan insanlarla uğraşmayın." açıklamasını yaptı.

Ekicioğlu'ndan seçimlerde verdiği sözleri tutmasını isteyen Seher Ünsal, şunları kaydetti:

"2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen vadettiğiniz 70 projenin ancak 23'ünü açıkladınız. 70 projenin hepsini toplasan, AK Parti iktidarında yapılan bir Kent Park bile etmez. Başta kendi siyasi görüşündeki insanlar olmak üzere Kırşehir halkını belediyeye küstüren, hizmet üretmek yerine türlü bahaneler ile bugünlere geldiğimiz bu ortak akılsızlıktan ilk seçimde inşallah kurtulacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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