AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti

19.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:52
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane çalışanlarını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

Acil servis ve aşı odalarında sağlık çalışanlarıyla görüşen Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özverili çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür etti.

Dünyayı saran Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Ünsal, çalışanlara moral vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Ünal Karaman Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:52:37. #1.14#
title