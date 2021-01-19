AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan hastane ziyareti
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane çalışanlarını ziyaret etti.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane çalışanlarını ziyaret etti.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.
Acil servis ve aşı odalarında sağlık çalışanlarıyla görüşen Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özverili çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür etti.
Dünyayı saran Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Ünsal, çalışanlara moral vermeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız