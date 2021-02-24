AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Akpınar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Akpınar ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşları dinledi.

Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, AK Parti Akpınar İlçe Başkanı Harun Kahraman'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ünsal, daha sonra partililerle pazar yerine geçerek burada esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Akpınar İlçe Başkanlığı, Akpınar Kaymakamı Fatih Özcan ve Akpınar Emniyet Müdürü Haydar Yakup'u da ziyaret eden Ünsal, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini aldı.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Seher Ünsal, Akpınar'ın partilerine olan desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Ünsal, "Akpınar ziyaretimiz çok verimli geçti. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Bizlere düşen görev, durmak yok çalışmaya devam olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız