AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım,

"15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." dedi.



Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, çok çalıştıklarını ve bu çalışma sonucunda da Türkiye'de bolluk ve bereketin arttığını söyledi.



Emekleri sonucunda ülkenin 3 kat büyüdüğünü vurgulayan Yıldırım, 15 yıl boyunca bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken bir yandan da Türkiye'nin kalkınması, refahı ve milletin selameti için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Yıldırım, "Bütçeyi tam 6 kat büyüttük. 2002'de sadece 120 milyarlık bir bütçemiz varken bugün 763 milyar liraya yükselen bir bütçesi var. Bugün sadece milli eğitim bütçesi bile 2002 bütçesinin tamamından fazla. İşte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini buna bakarak da anlayabilirsiniz." dedi.



AK Parti iktidarından önce Türkiye'de ihracatı bilen il sayısının 12'yi geçmediğini dile getiren Yıldırım, bugün her ilde ihracat yapıldığını, her ilin dünyaya açıldığını ve ticaret yaptığını bildirdi.



Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolardan 11 bin dolara yükseldiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ülkeler teker teker iflas bayrağını çekerken Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yılın üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11,1. Dünyada bu kadar büyümeyi sağlayan ikinci bir ülke yok. Türkiye bir numara, Türkiye liste başı. Türkiye'ye yakışan da bir numara olmaktır. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. 15 yıldır istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik ve Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye hem bölgesinde hem dünya genelinde güven, istikrar adası olmaya devam ediyor. Bugünü kurtarmanın değil, yarınları inşa etmenin derdindeyiz. Emin olunuz ki yarınlarımız bugünden daha güzel olacak."



Son 15 yılda, ihracatta en iyi ikinci yılın bu yıl yakalandığını vurgulayan Yıldırım, "157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." ifadesini kullandı.



Tarım destekleri



Yıldırım, AK Parti'nin tarım desteklerini kaldırmadığını aksine çiftçinin, köylünün yanında olduğunu dile getirirken, iktidarları döneminde tarım desteklerini 7 kat arttırdıklarını söyledi.



Kırşehir'in hayvancılıkta çok önemli mesafe kat ettiğine dikkati çeken Yıldırım, kenti hayvancılık alanında desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, 2002'de sadece 36 milyar lira devraldıkları yıllık tarımdan elde edilen milli geliri 4 kattan fazla arttırarak, 161 milyar liraya çıkardıklarını, Türkiye'nin tarımda Avrupa'nın bir numarası olduğunu ifade etti.



Tarım sigortası uygulamasını başlattıklarını aktaran Yıldırım, gübrede, yemde KDV'yi kaldırdıklarını vurgulayarak, "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.



Yıldırım, tarım ve gıda ürünleri ihracatını da son 15 yılda 4 kat arttırdıklarını kaydetti.



Geçen yıl içinde içeride ve dışarıda terörle mücadele noktasında da önemli yol alındığını, terörü Türkiye'nin ve milletin gündeminden çıkaracaklarını söylediklerini belirten Yıldırım, "Yurdun her karış toprağında artık güvenlik kuvvetlerimizin varlığını en iyi şekilde hissediyoruz. Bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde dalgalanıyor." dedi.



Türkiye'nin turizmde 15 Temmuz sonrası kaybedilen pazarı tekrar kazanmaya başladığını ifade eden Yıldırım, özellikle 2016 Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında bir kayıp yaşandığını, 2017'de bu kaybın telafi edildiğini, 32 milyon turist sayısına erişildiğini ve 2015 yılı değerlerine yaklaşıldığını söyledi.



Başbakan Yıldırım, taşeron meselesini çözdüklerini, müracaatların başladığını hatırlattı.



" İran halkının oyunlara uyanık olmasını istiyoruz"



Yıldırım, 1 Ocak 2018'den başlamak üzere asgari ücrete yüzde 14,2 zam yaptıklarını belirterek, "Bu zam enflasyonun üzerinde zam demektir. Alın terinin, akıl terinin hakkını verdik. İşçimizi, memuruzu, emeklimizi, enflasyona yenik düşürmedik. Dirlik içinde, beraberlik içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhumuzu yücelterek, ak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye gelecek yıllarda bölgenin yıldızı olmaya devam edecek." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı ülkeler var rahat durmuyorlar. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar. Bölgemizdeki ülkelerin huzurunu bozdukları yetmiyor gibi bölgede yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerinde ateş düşsün istemeyiz. Eğer böyle bir ateş düşerse bu bizim gönlümüze düşmüş olur. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışardan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden biran önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz. Türkiye, kendi hukukunu koruduğu gibi dost ve komşularının hukukunu da korumaya gayret eden bir ülkedir. "



Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke ve bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Yıldırım, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indi mi? indi. Alçak FETÖ'cülere dersini verdi mi? Verdi. Vatandaşlarımız canlarını siper ettiler, can verdiler. Ama vatan vermediler. Bayrağı indirmediler. Ezanı dindirmediler." dedi.



14 ay sonra 2019'da belediye seçimleri olduğunu hatırlatan Yıldırım, Kırşehir'in başından beri AK Parti'ye desteğini hiç bırakmadığını ve her seçimde çıtayı biraz daha da artırdığını dile getirdi.



