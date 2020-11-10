AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

10.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:18
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Minsolmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Başkan Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi
Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Timur Selçuk Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 19:21:00. #1.15#
title