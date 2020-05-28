AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Minsolmaz, ilk olarak tarihi Hızırbey Arastası'nda çıkan yangın sonrası çarşı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bir süre çarşıyı gezen Minsolmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi çarşının en kısa sürede yenilenerek eski haline kavuşturulacağını ifade eden Minsolmaz, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Minsolmaz, ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında öz veriyle mücadele eden polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA