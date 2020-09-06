AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi
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AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi
06.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:44

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Bir kafede gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ve Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile partililer katıldı.

İl Koordinatörü Yusuf İşler'in divan başkanlığında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Minsolmaz, konuşmasında, merkez ilçe başkanlığı kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu ifade eden Minsolmaz, vatandaş odaklı hizmetlere devam ettiklerini belirtti.

Toklucu da tekrardan merkez ilçe başkanlığına seçilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Toklucu, yeni yönetim çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gerçekleştirilen seçimde, parti delegeleri oy kullandı.

Kaynak: AA

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