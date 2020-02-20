AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına Hanife Büyükyeğen atandı

20.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:16

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına Hanife Büyükyeğen'in atandığı bildirdi.

Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, görevine yeni atanan Büyükyeğen'e başarılar temennisinde bulundu.

Görevini devreden Aslı Karakahya'ya emeklerinden dolayı teşekkür eden Çiler, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA