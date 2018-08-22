AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı Bayramlaştı

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bir araya gelerek bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, bir çay bahçesinde düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine, AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Alper Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Partililer, vatandaşların tek tek bayramlarını kutlayarak, bayramlaşmadan sonra çeşitli ikramlarda bulundu. - KIRKLARELİ