AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi
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AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi

20.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:58
AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına yeniden Alper Çiler seçildi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına yeniden Alper Çiler seçildi.

Atatürk Spor Salonu'nda AK Parti Marmara Bölge Koordinatörü Ali Sevinç'in divan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

İl Başkanı Çiler, konuşmasında, parti kongrelerinin bir araya gelerek coşkuyla karşıladıkları düğün günleri olduğunu söyledi.

Kongrelerin birlik, beraberlik ve motivasyonu arttırdığını ifade eden Çiler, "Kırklareli'nin bizim gönlümüzde özel bir yeri var. Müstesna bir yeri var. AK Parti düşüncesi Kırklareli'nde oluştu. AK Parti'nin istikameti, rotası burada şekillendi." dedi.

Allah'tan "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından eksik etmemesini" dilediklerini belirten Çiler, şöyle devam etti:

"Hayat ulu bir ağacın gölgesinden at üzerinde dört nala süratle geçmek kadar kısadır. Bu yüzden yarın ölecekmişiz gibi çalışmak ve ibadet etmeyi kendimize düstur edindik. İnsana hizmet hakka hizmettir. Biz bu amaçla ibadet eder gibi, severek ve büyük bir istek ile bütün teşkilat mensuplarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Bizim milletimizden başka kimsemiz yok. Biz millete bakarız, bizim istikametimizi millet çizer. Onların gönlünden geçeni yaşarız biz, onların sevindiğine sevinir üzüldüğüne üzülürüz.

AK Parti yaptı diye alkışlamayanlara benzemeyiz. Taş üzerine taş koyanları alkışlarız ama millete ihanet ederseniz karşınızda bizi bulursunuz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan, sadece bizim değil tüm coğrafyanın umududur. Başımızda çok büyük bir lider var. AK Parti kongreleri asla sona ermeyecek bir bayrak yarışıdır. Makamlar geçici, dava daimdir. 18 senede çok sınanmalarla karşılaştık, çok badireler atlattık. Biz bu millete sevdalıyız. Bu coğrafyaya, bu millete borcumuz var. Rabbim bizi bu kutlu dava yolundan şaşırtmasın."

Çiler, kongrede göreve seçilen partilileri tebrik ederek, kongreye katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından seçime gidildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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