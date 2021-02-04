AK Parti Kırıkkale Teşkilatından Prof. Dr. Melih Bulu'ya destek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Mustafa Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya destek verdi.

Can, Saygılı ve Kaplan, Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından başlayan protestolara, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Milletvekili Can, "Kırıkkale'mizin değerli bilim insanı Prof. Dr. Melih Bulu yalnız değildir. Destekçisiyiz ve her zaman yanında olacağız. Bilim insanımızı vandallara ve provokatörlere yedirmeyiz. Gezi olayını bir daha yaşatmayacağız, gereği neyse yapacağız." paylaşımında bulundu.

Belediye Başkanı Saygılı da paylaşımında, "İdeolojik değil, bilimsel yaklaşım ve hedefleri ortaya koyan Kırıkkaleli değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Melih Bulu yalnız değildir. Vandalların hakim olduğu bir ülke olmayacağız, buna fırsat vermeyeceğiz. Tekrar gezi hayali kuranlar başaramayacaklar." ifadelerine yer verdi.

İl Başkanı Kaplan ise sorunun rektör meselesi olmadığını savunarak, meselenin geziyi yeniden hortlatmak, toplumun sinir uçlarıyla oynamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen