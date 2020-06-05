AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, kentteki hizmetleri değerlendirdi
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, kentteki hizmetleri değerlendirdi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başta Vali Yunus Sezer, sağlık camiası, Kırıkkale ve diğer belediye başkanlarının büyük bir özveriyle güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, kentteki hizmetleri değerlendirdi
05.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:24

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başta Vali Yunus Sezer, sağlık camiası, Kırıkkale ve diğer belediye başkanlarının büyük bir özveriyle güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Can, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Kovid-19 sürecinde Kırıkkale'de vatandaşlara ulaşma noktasında gece gündüz gayret gösterdiklerini belirtti.

Kırıkkale'nin geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Can, "Sağlık anlamında ciddi altyapıya kavuştu ve bundan sonra da kavuşacak. Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş güzel bir hastane yapmıştı. Allah razı olsun, bu millet de onun hatırasına sahip çıktı. Bizler de güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) bugün ciddi yatırımlar yapar hale geldi." diye konuştu.

Can, gece gündüz hep beraber enerjilerini Kırıkkale için seferber ettiklerini, kentin menfaati için kullanmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Can, "Buraya Türkiye'ye örnek bir yatırım yapılıyor. Ciddi ve büyük bir yatırım. Gençlik ve Spor Bakanlığının da ciddi yatırımları var. Onları takip ediyoruz. Yine Milli Savunma Bakanlığının yatırımları var. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kırıkkale'yi ziyaret edecek. Bir aksilik olmazsa haftaya pazartesi ya da salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gelecek. Biz güçlü bir partiyiz ve güçlü bir liderimiz var." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Nuh Dağdelen, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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