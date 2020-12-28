AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan İl Başkanı Kaplan'a ziyaret
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan İl Başkanı Kaplan'a ziyaret

28.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:03
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan İl Başkanı Kaplan'a ziyaret

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partisinin il başkanlığına atanan Mustafa Kaplan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partisinin il başkanlığına atanan Mustafa Kaplan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Can, ziyarette yaptığı açıklamada, eski il başkanı Nuh Dağdelen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, il başkanı belirleme sürecinde 30'a yakın partilinin doğrudan veya dolaylı aday adayı olduğunu söyledi.

Partilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı adaylara teşekkür eden Can, şöyle konuştu:

"İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Mustafa başkan, bu memleketin çocuğu, Kırıkkale'yi ve partimizi yakından biliyor. Bütün teşkilatımız, hep beraber enerjimizi partimiz, Kırıkkale'miz ve ülkemiz için seferber edeceğiz. Kırıkkale her şeyin en iyisine layık. En kısa zamanda da kongremizi yaparak start alacağız. AK Parti büyük bir partidir. Dürüst, temiz ve pırıl pırıl insanları bekliyoruz. Partimizin kapısı her daim açıktır. İnsanlara güler yüzlü, sevecen ve merhametle davranacağız ve davranmak zorundayız. İnsanımız her şeyi hak ediyor."

İl Başkanı Kaplan da bu görevin kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirterek, tüm teşkilat mensuplarıyla partiyi daha ileri götürmek için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise Kaplan'a hayırlı hizmetler yapma dileğinde bulunarak, kendisini asla yalnız bırakmayacaklarını ve her zaman beraber çalışacaklarını kaydetti.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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