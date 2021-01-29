AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi
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AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi

29.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:49
AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanlığına Nebahat Erkök yeniden seçildi.

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanlığına Nebahat Erkök yeniden seçildi.

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın katılımıyla bir düğün salonunda yapıldı.

Kongrede, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı yayınlandı.

Tek listeyle girilen seçimde Erkök, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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